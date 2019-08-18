Merve Boluğur sosyal medyayı bombaladı
Güzel oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'dan paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı. Boluğur, "Hayata karşı duruşum" dedi ve paylaşımda bulundu. O fotoğrafları sosyal medyayı adeta salladı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, şu aralar tatilde gününü gün ediyor.
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Yeni sezonda gelen projeleri değerlendiren oyuncu, hayranlarının beklentilerini karşılayıp yeni bir dizide rol alacak mı, merakla bekleniyor.
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Ünlü oyuncu, projeler olduğunu ve değerlendirme aşamasında bulunduğunu ancak herhangi bir anlaşma yapmadığını belirtmişti.
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Instagram hesabından tatil pozunu paylaşan Merve Boluğur, “Hayata karşı duruşum” ifadesiyle aşağıdaki pozunu paylaştı.
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