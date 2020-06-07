Merve Boluğur sevgili kriterlerini açıkladı! Kumral erkekleri görünce bir şeyler oluyor
Üniversite sınavlarına yeniden hazırlandığını duyuran oyuncu Merve Boluğur, evlenmek istediği bir erkekteki kriterleri açıkladı.
Karantina sürecini evinde üniversite sınavlarına çalışarak geçiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından takipçilerinin merak ettiği sorulara yanıt verdi. 32 yaşındaki başarılı oyuncu evlenmek isteyeceği bir erkek adayında istediği kriterleri açıkladı.
"Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor": Oyuncu Boluğur, "Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp, sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor." dedi.
"Daha o kadar sıyırmadım": Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan ve "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar alan Boluğur, açıklama yapmıştı.
Boluğur, "Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı." sözlerini sarf etmişti.