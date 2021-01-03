Merve Boluğur 'seksilik' sorusu sordu cevaplar bomba! 3 kişiyi ağırlayacak
Son dönemde attığı her adım ile magazin gündeminde olan 33 yaşındaki oyuncu Merve Boluğur İnstagram'da yaptığı paylaşımla olay oldu.
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık konuşulan oyuncu Merve Boluğur, YouTube kanalı açtı. Boluğur, yayınlayacağı bir video için Instagram hesabından takipçilerine "Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?" sorusunu yöneltti.
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Merve Boluğur, yaptığı paylaşımda, "En yaratıcı cevabı veren kanalıma konuk olacak. Üç kişi seçeceğim" ifadelerini kullandı.
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Ardından kazanan kişileri açıklayan oyuncu, kendisine gelen yanıtları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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