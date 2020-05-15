Merve Boluğur Şahan Gökbakar ile takışmasının ardından sorulara cevap verdi
Geçtiğimiz günlerde Şahan Gökbakar ile puzzle nedeniyle ters düşen Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinin sorularına cevap verdi.
Son zamanlarda sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde konuşulan Merve Boluğur, bu kez de Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Boluğu'un 'Aşk' sorusuna verdiği yanıt ise dikkatleri yeniden üzerine çekmesine neden oldu.
Takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" cevabını veren Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.
Karantina sürecinde üniversite sınavına yeniden hazırlandığını iddia eden Merve Boluğur, "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" şeklinde yanıtladı.
Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu belirten Merve Boluğur, hayranının "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna, "Tablo gibiyim" dedi.