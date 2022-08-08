Merve Boluğur Murat Dalkılıç'a yargı dağıttı! Sözleriyle eski eşini dumura uğrattı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Boluğur'un eski eşi Murat Dalkılıç'tan açıklama gelmiş, açıklamalar magazine bomba gibi düşmüştü. Kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarına sert bir dille tepki veren Boluğur, Dalkılıç'a da sert sözlerde bulundu!
2015 yılında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti iki yıllık evliliklerini 2017'de sonlandırmışlardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Merve Boluğur hakkında "Boşandıktan sonra kendini toparlayamadı" yorumları yapılıyordu. Eleştirileri sert bir dille yanıtlayan ünlü oyuncunun eski eşi Murat Dalkılıç'ta sosyal medya hesabından Boluğur'a söylenen sözlere tepki göstermişti. Ünlü oyuncu ,eski eşi Dalkılıç'ın açıklamalarına sinirlenince açtı ağzını yumdu gözünü.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve popçu Murat Dalkılıç 2015 yılında yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandırmışlardı. İki yıl evlilik sürdüren ünlü çift 2017 yılında anlaşmalı olarak ayrılmışlardı. Boşanma sonrasında Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği iddia edilmişti.
Son dönemde açıklamaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan oyuncu ile ilgili "Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirdi.
Kendisine gelen tepkilere daha fazla dayanamayan ünlü şarkıcı Dalkılıç, "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla "Bu kız delirdi" etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum! "