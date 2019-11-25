Merve Boluğur Murat Dalkılıç ayrılığını kaldıramadı herkesi sildi tedavi görüyor
Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram'da kim var kim yok sildi, arkadaşlarıyla arasına mesafe koydu.
2015 Yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenen Merve Boluğur'un mutluluğu uzun sürmemiş, ikili 2017 yılında evliliklerine son vermişlerdi. Ayrılığın ardından psikoloji bozulan Boluğur'un geçtiğimiz günlerde psikolojik destek aldığı iddia edilmişti.
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Uzun zamandır televizyon ekranlarında görülmese de sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, Instagram hesabından herkesi silerek şaşkına çevirdi.
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Zaman zaman Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Boluğur, tüm dostlarını sosyal medya hesabından sildi ve hepsi ile görüşmeme kararı aldı.
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Güzel oyuncunun neden böyle bir şey yaptığı ise merak konusu oldu.
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