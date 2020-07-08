Merve Boluğur Muhteşem Yüzyıl izleyen Cardi B'ye Nurbanu cevabını verdi

Bir dönem Türk televizyonlarına da damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi, şimdilerde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyaca ünlü rapçi Cardi B de Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ve günde 5 bölüm bitirdiğini söyledi. Hatta B, zaman zaman sosyal medyadan da diziye dair yaptığı yorumlarla gündeme geldi.