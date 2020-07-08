Merve Boluğur Muhteşem Yüzyıl izleyen Cardi B'ye Nurbanu cevabını verdi
Muhteşem Yüzyıl izleyen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Nurbanu karakterinden nefret ettiğini paylaşınca Merve Boluğur, yanıtını verdi.
Bir dönem Türk televizyonlarına da damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisi, şimdilerde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyaca ünlü rapçi Cardi B de Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ve günde 5 bölüm bitirdiğini söyledi. Hatta B, zaman zaman sosyal medyadan da diziye dair yaptığı yorumlarla gündeme geldi.
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Son olarak ise Cardi B, sosyal medya hesabından diziyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Cardi B, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nurbanu karakterinden nefret ettiğini söyledi.
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Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu karakterine hayat veren güzel oyuncu Merve Boluğur ise ünlü rapçi Cardi B'nin paylaşımına yanıt verdi.
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Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
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