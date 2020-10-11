Merve Boluğur kırmızı mayolu pozu nefesleri kesti! 100 bin beğeni aldı
Merve Boluğur sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı mayolu pozu ile olay oldu.
33 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur bu yıl yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Boluğur cesur pozları ve çalkantalı aşk hayatı ile haber olmayı başarıyor.
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Sosyal medya hesabı İnstagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunan Boluğur paylaştığı kırmızı mayolu pozu yine olay oldu.
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Boluğur paylaştığı mayolu pozuyla 99 bin beğeni aldı. Güzel oyuncu fotoğraflarına tanımadığı kişilerin yorum yapmasını kısıtlaması dikkatlerden kaçmadı.
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