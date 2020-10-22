Merve Boluğur kanunları takmıyor! Yine maskesiz görüntülendi
Merve Boluğur, önceki akşam yine maskesiz görüntülendi. Ünlü oyuncu, muhabirlerin "AVM içinde neden maske takmıyorsunuz?" sorusu üzerine ters ters baktı.
Daha önce de defalarca maskesiz görüntülenen 33 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, yine AVM'de dolaşırken maskesiz olarak görüntülendi.
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AVM'de dolaşan Boluğur'a gazeteciler, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz" diye sorduğunda cevap vermedi.
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Basın mensuplarına ters ters bakan oyuncu, daha sonra hızlı bir şekilde uzaklaştı.
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Sürekli maskesiz gezerek magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
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