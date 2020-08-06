Merve Boluğur kalçasına yaptırdığı dövme sosyal medyada olay oldu

Kısa bir süre önce hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Merve Boluğur, kalçasına yeni bir dövme yaptırdı. Boluğur, "Benimki" anlamına gelen dövmeyi Instagram hesabından paylaşmasıyla çok sayıda beğeni aldı. Boluğur'un paylaşımına yapılan yorumda dikkatlerden kaçmadı.