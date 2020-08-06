Merve Boluğur kalçasına yaptırdığı dövme sosyal medyada olay oldu
Son günlerde yaptığı paylaşımlarda adından söz ettiren Merve Boluğur yaptırdığı dövme ile sosyal medyada olay oldu.
Kısa bir süre önce hayranı olan Burak Dayı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Merve Boluğur, kalçasına yeni bir dövme yaptırdı. Boluğur, "Benimki" anlamına gelen dövmeyi Instagram hesabından paylaşmasıyla çok sayıda beğeni aldı. Boluğur'un paylaşımına yapılan yorumda dikkatlerden kaçmadı.
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Murat Dalkılıç ile 2 yıllık evliliğini bitirdikten sonra uzun süre yalnız kalan genç oyuncu Merve Boluğur, sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı.
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Mutluğunu doyasıya yaşayan Boluğur, yeni bir dövme yaptırıp Instagram hesabından, "Mine" yani "Benimki" anlamına gelen dövmeyi paylaştı.
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Ayrıca 32 yaşındaki Boluğur'a, "Sevgilin mi yazdı?" yorumları da yapıldı.
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