Merve Boluğur hem makyajsız hem sütyensiz Nişantaşı'nda fena yakalandı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla gezerken hem makyajsız hem de sütyensiz yakalandı, sosyal medyada gündem oldu.
Son zamanlarda sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Merve Boluğur, bu kez de sosyal medyaya damga vurdu fakat bir paylaşımı nedeniyle değil. Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla gezerken kameraların objektiflerine takılan Boluğur, dış görünüşüyle olay oldu.
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Murat Dalkılıç ile iki yıl önce boşanan ve ardından kapılarını aşka kapatan Merve Boluğur, yanındaki erkek arkadaşıyla daha önce de Bebek'te görüntülendi. Son olarak Nişantaşı'nda da aynı arkadaşıyla basına yakalanan Boluğur, rahat tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.
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Snob Magazin'in özel haberine göre, Boluğur makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyat body'si gözlerden kaçmadı.
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Merve Boluğur ve Yasin isimli erkek arkadaşı konuşmamayı tercih etti.
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