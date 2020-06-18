Merve Boluğur hem makyajsız hem sütyensiz Nişantaşı'nda fena yakalandı

Murat Dalkılıç ile iki yıl önce boşanan ve ardından kapılarını aşka kapatan Merve Boluğur, yanındaki erkek arkadaşıyla daha önce de Bebek'te görüntülendi. Son olarak Nişantaşı'nda da aynı arkadaşıyla basına yakalanan Boluğur, rahat tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.