Merve Boluğur gündemden düşmüyor! Havuz pozuna yorum yağdı...
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak tatilde çektirdiği havuz pozuyla büyük ilgi gören Boluğur, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Kanal D'de yayınlanan "Acemi Cadı" dizisinde Ayşegül karakterine hayat veren ve büyük bir çıkış yakalayan Merve Boluğur, şöhretini 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla pekiştirmişti.
Ancak çift, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Ardından Mert Aydın ile kısa bir evlilik yaşayan oyuncu, şu an hayatında kimse olmadığını belirtiyor.
Ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle etkileşimde bulunan Boluğur, sorulara verdiği ilginç yanıtlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, "Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?" sorusuna verdiği "Yara bandı örneği" yanıtı gündem olmuştu. "Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu, hastaneye gitmiştim. Yara bandım eskimişti ve hemşireden yeni yara bandı istemiştim. Bu gibi ince detaylar, insanlar hakkında çok şey anlatır" demişti.