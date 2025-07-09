Merve Boluğur gündemden düşmüyor! Havuz pozuna yorum yağdı...

Ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden sık sık takipçileriyle etkileşimde bulunan Boluğur, sorulara verdiği ilginç yanıtlarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde, "Bir erkekte en çok neye dikkat edersin?" sorusuna verdiği "Yara bandı örneği" yanıtı gündem olmuştu. "Bir gün dizimde ufak bir yara olmuştu, hastaneye gitmiştim. Yara bandım eskimişti ve hemşireden yeni yara bandı istemiştim. Bu gibi ince detaylar, insanlar hakkında çok şey anlatır" demişti.