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Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

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Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Aşk hayatlarıyla ve 53 günde biten evlilikleriyle olay olan Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın Survivor'a katılacağı iddiası konuşuluyor. Eski eşlerin Survivor'da yarışacakları iddiası Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu. Merve mi yoksa Mert mi Survivor'da daha fazla kalır? "Kesin diskalifiye olur" deniyor.

Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Survivor 2023 kadrosu bir bir açıklanmaya devam ederken son olarak katılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve kısa süre evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'ın Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

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Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çift, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı.

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Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Eski eşler sarmaş dolaş

Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı.

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Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Acun Ilıcalı ile görüştüler

Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ‘Survivor’a gideceği iddia edildi. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi.

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