Merve Boluğur eski eşiyle Survivor'da iddiası! Seren Serengil'den bomba yorum

Survivor 2023 kadrosu bir bir açıklanmaya devam ederken son olarak katılacak isimlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve kısa süre evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'ın Survivor kadrosunda yer alacağı iddia edildi.