Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın
Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Merve Boluğur, dekolteli pozunu paylaştı.
Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandıran Merve Boluğur o günden bu yana hiçbir projede yer almadı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Şarkıcılığa soyunan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.
Birlikteliğini ilan etmesine rağmen erkek arkadaşının yüzünü saklayan Merve Boluğur, paylaşımında yer verdiği ateş emojisiyle de dikkat çekmişti.
Kafe işleten Meriç Kırdan'ın, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, Boluğur ile aldattığı iddia edildi.