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Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Yeni bir aşka yelken açtığını duyuran ancak sevgilisinin adını paylaşmayan Merve Boluğur, dekolteli pozunu paylaştı.

Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliğini 2017'de sonlandıran Merve Boluğur o günden bu yana hiçbir projede yer almadı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Şarkıcılığa soyunan 33 yaşındaki güzel, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı.

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Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Birlikteliğini ilan etmesine rağmen erkek arkadaşının yüzünü saklayan Merve Boluğur, paylaşımında yer verdiği ateş emojisiyle de dikkat çekmişti.

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Merve Boluğur dekolteli pozunu paylaştı: Sokağa bu kadar seksi çıkamazsın

Kafe işleten Meriç Kırdan'ın, uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, Boluğur ile aldattığı iddia edildi.

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