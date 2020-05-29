Merve Boluğur 'Daha o kadar sıyırmadım' deyip iddialara yanıt verdi
Merve Boluğur, karantina sürecinde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı ve hakkında çıkan iddiaları cevapladı.
Gönüllü karantina günlerinde Merve Boluğur, sosyal medya kullanımını daha arttırdı ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme de gelmeye başladı. Instagram hesabından da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Boluğur, hakkında çıkan iddiaları bu yolla yalanladı.
Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan ve "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar alan Merve Boluğur, şu cevapları verdi:
''Evde gelen çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı.''
Merve Boluğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönderdiği ise merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde de Boluğur, takipçilerinden gelen sorulara cevap vermiş, şunları söylemişti: