Merve Boluğur çok hızlı çıktı! Sevgilisi Mert Aydın ile evlenecekleri haberi ortalığın altını üstüne getirdi!
Oyuncu Merve Boluğur, aranjör Mert Aydın ile sevgili olmuştu. Ünlü oyuncu, yeni erkek arkadaşıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. paylaşımlarıyla oldukça dikkat çeken Boluğur, son gönderisinin altına 'evet' yazdı. Akıllara gelen evlilik konusu ise gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın ile gündemi sallamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak sevgilisiyle beraber paylaştığı o pozun altına yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafın altına yazdığı 'evet' notuyla akıllara evliliği getirdi.
Pek çok dizide rol alan ancak uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un, kısa bir süre önce gönlünü aranjör Mert Aydın'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Birliktelikleri tam gaz devam eden çift, bir süredir de Bodrum'da tatil yapıyor.
İlişkilerini sosyal medyaya da taşıyan Boluğur ve Aydın, aşk pozlarına sık sık paylaşıyor. Boluğur, yayınladığı son fotoğrafla ise kafaları karıştırdı.