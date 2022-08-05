Merve Boluğur çok hızlı çıktı! Sevgilisi Mert Aydın ile evlenecekleri haberi ortalığın altını üstüne getirdi!

Merve Boluğur, aranjör sevgilisi Mert Aydın ile gündemi sallamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Boluğur, paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak sevgilisiyle beraber paylaştığı o pozun altına yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafın altına yazdığı 'evet' notuyla akıllara evliliği getirdi.