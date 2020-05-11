Merve Boluğur Adriana Lima ile pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Oyuncu Merve Boluğur, dünyaca ünlü güzel Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını paylaştı. Olay fotoğrafın hatırlayan Boluğur'a takipçilerinden beğeni yağdı.
Yaklaşık 3 senedir setlerden uzak durarak kariyerinde duraklama dönemi yaşayan oyuncu Merve Boluğur, son yaptığı bir paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Öyle işte" notunu paylaştı. Boluğur'un takipçileri "Adriana Lima’nın sönük kaldığı fotoğraflardan bir tanesi" diyerek oyuncunun daha güzel olduğunu belirten yorumlar yağdırdı.
Boluğur, geçtiğimiz günlerde korona salgını sonrası evine kapandığını ve bu süreci değerlendirerek, üniversite sınavına yeniden hazırlandığını söyledi.
Ünlü oyuncu, eski eşi Murat Dalkılıç'ın şimdilerde aşk yaşadığı Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in bir paylaşımı beğenmesi herkesi şaşırttı.