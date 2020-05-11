Merve Boluğur Adriana Lima ile pozunu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü model Adriana Lima ile capslere konu olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, "Öyle işte" notunu paylaştı. Boluğur'un takipçileri "Adriana Lima’nın sönük kaldığı fotoğraflardan bir tanesi" diyerek oyuncunun daha güzel olduğunu belirten yorumlar yağdırdı.