Merve Boğulur 'kendimi okşuyorum' dedi! Sosyal medyada alay konusu oldu
Güzel oyuncu Merve Boğulur sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa 'kendimi okşuyorum' yazması olay oldu.
Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ve aşk hayatıyla magazin gündeminde üst sıralarda yerini alıyor. Aşk hayatı istediği gibi gitmeyen güzel oyuncu Ağustos ayında yaz aşkından ayrılmıştı.
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Geçtiğimiz günlerde sütyen takmadan pozlar veren Boluğur, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
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Cesur pozlarını takipçileri abartılı bulmuştu. Boğulur ise eleştirilerden sıkıldığı için bir süredir yorum sınırlandırması getirmişti.
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33'üncü yaşına giren Merve Boluğur, Instagram hesabından doğum günüyle ilgili paylaşımda bulundu.
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