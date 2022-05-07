Merve Aydın İstanbul'a geldi duygusal buluşma duygulandırdı! Survivor'dan ilk bakın kim ziyaret etti
'Survivor 2022 All Star' yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde sakatlanan Merve Aydın'ı ziyaret eden ilk isim belli odlu.
Dokunulmazlık heyecanı yaşanan gecede, Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı.
İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.
Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti. Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Merve Aydın'ın takım arkadaşlarından Batuhan, çok derinden bir acı hissettiğini belirterek "O durumda bile bana 'Oyunu kazanın' dedi. Ne oyunu! Gerçekten ağlamamak elde değil" ifadelerini kullandı.