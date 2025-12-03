Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Ferit Korhan” karakteriyle Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Mert Ramazan Demir, artık motosiklet kullanmaya resmi olarak yetkili. Genç yıldız, A sınıfı motosiklet ehliyeti almayı başardı.
2022 yılından beri ekranlarda fırtına gibi esen Yalı Çapkını dizisi, Mert Ramazan Demir’e altın tepside kariyer fırsatı sundu.
Dizideki karizmatik ve asi “Ferit” tiplemesiyle genç kızların hayranlığını kazanan 27 yaşındaki oyuncu, özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
1 Aralık 2025 tarihinde Sarıyer’de gerçekleşen direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan Mert Ramazan Demir, sınav sonrası büyük mutluluk yaşadı.
Ehliyetini alır almaz kendisini eğiten motosiklet eğitmeni ve dışarıda bekleyen hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren ünlü oyuncu, gülümseyen yüzüyle dikkat çekti.