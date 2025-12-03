BIST 11.123
Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı “Ferit Korhan” karakteriyle Türkiye’nin sevgilisi haline gelen Mert Ramazan Demir, artık motosiklet kullanmaya resmi olarak yetkili. Genç yıldız, A sınıfı motosiklet ehliyeti almayı başardı.

Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi

2022 yılından beri ekranlarda fırtına gibi esen Yalı Çapkını dizisi, Mert Ramazan Demir’e altın tepside kariyer fırsatı sundu. 

Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi

Dizideki karizmatik ve asi “Ferit” tiplemesiyle genç kızların hayranlığını kazanan 27 yaşındaki oyuncu, özel hayatındaki gelişmelerle de sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi

1 Aralık 2025 tarihinde Sarıyer’de gerçekleşen direksiyon sınavını başarıyla tamamlayan Mert Ramazan Demir, sınav sonrası büyük mutluluk yaşadı. 

Mert Ramazan Demir motosiklet tutkunu! Ehliyet sınavına girdi

Ehliyetini alır almaz kendisini eğiten motosiklet eğitmeni ve dışarıda bekleyen hayranlarıyla hatıra fotoğrafları çektiren ünlü oyuncu, gülümseyen yüzüyle dikkat çekti.

