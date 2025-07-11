Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu çabuk unuttu! Yeni aşkı ile Bodrum'da yakalandı
Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir yeni aşkı ile gündem oldu, Dizide partner olduğu arkadaşı Afra Saraçoğlu ile magazin dünyasına damga vuran bir aşk yaşamıştı. Ancak Demir Afra'yı çabuk unuttu.
Bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri dizi final olduktan sonra tamamen sona ermişti. Bu ayrılıktan sonra Mert Ramazan Demir’in kalbini kime kaptırdığı merak konusu olmuştu.
Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’da yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez iddia değil, görüntü var! Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle Bodrum’da dudak dudağa yakalandı.
KARİYERİNDE ZİRVEYİ YAŞIYOR
Son dönemin hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren isimlerden biri Mert Ramazan Demir.
İNGİLTERE TURU YAPMIŞLARDI
Düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası’na giderek milli tenisçimiz Zeynep Sönmez’i tribünden izlemiş, sosyal medya hesabından da “Zeyno Şovv!” notuyla paylaşım yapmıştı.
Ancak orada dikkat çeken detay, yanındaki genç hanımefendiydi. O görüntüler “yeni sevgilisi mi?” dedikodularını alevlendirmişti.