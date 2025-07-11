Mert Ramazan Demir Afra Saraçoğlu'nu çabuk unuttu! Yeni aşkı ile Bodrum'da yakalandı

Hatta geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon’da yanındaki kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Bu kez iddia değil, görüntü var! Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle Bodrum’da dudak dudağa yakalandı.