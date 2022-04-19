Mert Öcal'ın Nisa hakkındaki paylaşımları ortalığı karıştırdı! Twitter'ı kapattı gitti
TV 8'in en çok izlenen yarışması olan Survivor 2022'ye bu yıl yarışmacılardan çok yarışmacıların aşk hayatı damga vurdu. Özellikle Nisa ve Barış Yağcı'nın yaşadığı olaylı aşk sezona damga vurdu. Ayrılığın ardından bu kez konuşan isim esli yarışmacı Mert Öcal oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star'a bu yıl sık sık yarışmacıların özel hayatları ve olaylı biten aşkları damga vurdu. Özellikle geçtiğimiz yıl ilişkilerini noktalayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın özel hayatlarıyla ilgili iddialar, açıklamalar bitmek bilmiyor.
Geçtiğimiz gün de daha önceki haftalarda olduğu gibi Nisa, oyun sırasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti. Tartışmalara neden olan bu sözlerin ardından da geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabından Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.
Öcal'ın paylaşımı Nisa'nın sevenlerini kızdırdı. Mert Öcal da daha fazla dayanamayarak Twitter hesabını kapattı.
Gerek Survivor 2020'nin gerekse 2022 All Star'ın en çok konuşulan isimleri Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, geçmişte yaşadıkları birliktelik nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor.