Mert Öcal'ın Nisa hakkındaki paylaşımları ortalığı karıştırdı! Twitter'ı kapattı gitti

Geçtiğimiz gün de daha önceki haftalarda olduğu gibi Nisa, oyun sırasında Barış'ın kadınları dövdüğünü iddia etmişti. Tartışmalara neden olan bu sözlerin ardından da geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden ve yarışmada aldatma iddialarıyla gündem olan eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Twitter hesabından Nisa'yla ilgili önemli bir iddia ortaya attı.