Mert Öcal kimdir yaşı kaç Arka Sokaklar'dan Survivor'a katıldı

Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda kıyasıya yarışacak isimlerden biri de oyuncu ve model ve olan Mert Öcal oldu. Son olarak Kanal d'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüne hayat veren Mert Öcal şimdi Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda şampiyonluk için yarışacak.