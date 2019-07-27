Mert Nobre yeşil sahalardan da Türkiye'den de kopamadı!

Marcio geldi "Mert" oldu

Nobre, 2006'da Beşiktaş'ın kadrosuna katılmasının ardından Türk vatandaşlığına geçerek adını "Mert Nobre" olarak değiştirdi. Brezilya asıllı Türk vatandaşı eski futbolcu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra o dönem Süper Lig'de bulunan Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giydi.