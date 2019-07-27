Mert Nobre yeşil sahalardan da Türkiye'den de kopamadı!
TÜRKİYE kariyerine 2004'te Fenerbahçe'de başlayan, Beşiktaş'ın başarısı için de ter döken ve üçer kez Süper Lig ile Türkiye Kupası, bir defa da TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mert Nobre, 15 yılın ardından Gençlerbirliği'nde tamamladığı futbolculuk kariyeri sonrası "Ofisim" dediği yeşil sahalarda antrenörlük yapmaya başladı.
Türkiye'deki kariyerine 2003-2004 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'de başlayan Marcio Nobre, sarı-lacivertli kulüpte 2,5 sezon boyunca kiralık olarak forma giydi.
Nobre, Fenerbahçe formasıyla ilk iki sezonda lig şampiyonluğu sevinci yaşarken, sarı-lacivertli formayı terlettiği süre içinde ligde toplam 46 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Marcio geldi "Mert" oldu
Nobre, 2006'da Beşiktaş'ın kadrosuna katılmasının ardından Türk vatandaşlığına geçerek adını "Mert Nobre" olarak değiştirdi. Brezilya asıllı Türk vatandaşı eski futbolcu, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra o dönem Süper Lig'de bulunan Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor'da forma giydi.
2015-2016'yı İsviçre'nin Wil 1900 takımında geçirdikten sonra tekrar Türkiye'ye dönen Nobre, 2. Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi oldu.