Mert Hakan'dan Mourinho açıklaması: Komutan o biz askeriz

Mourinho gibi büyük bir teknik adamla çalışmanın herkese nasip olmayacağını vurgulayan Mert Hakan, şöyle devam etti:

"Benim için de büyük şans. 2 yıl daha uzattım, Fenerbahçemize hizmet edeceğim, bu benim için çok büyük mutluluk. Kendisiyle takımın iletişimi çok iyi. En gencinden en yaşlısına kadar herkesin ismini bilerek buraya gelmiş, gerçekten bu çok önemli. İletişim kurarken samimiyetini gösteriyor. Komutan olayına gelince o bizim komutanımız, o ne derse onu yapacağız."