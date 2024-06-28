Mert Hakan'dan Mourinho açıklaması: Komutan o biz askeriz
Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş, 2024-25 sezonu öncesi hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. Millî futbolcu, Jose Mourinho ile ilgili ". İletişim kurarken samimiyetini gösteriyor. Komutan olayına gelince o bizim komutanımız, o ne derse onu yapacağız." dedi.
Mert Hakan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yoğun kamp döneminin sert geçtiğini dile getiren Mert Hakan, takımların kampın meyvelerini sezon genelinde topladığının farkında oldukları için çok iyi çalıştıklarını, teknik direktör Jose Mourinho ve ekibinin yaptırdığı idmanların da yorucu ama keyifli geçtiğini anlattı.
Mert Hakan, takımın hiç ara vermemiş gibi çalışmalarına devam ettiğine işaret ederek, "Herhalde herkes tatilde çalışmaya devam etmiş. Bunda hocanın da büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kıran kırana, sert yorucu ve keyifli idmanlar oluyor. Bu bizim için çok önemli. Zaten takım çok dağılmadı, aynı kadroyu koruyoruz. Birbirimizi zaten çok iyi tanıyoruz." diye konuştu.
Mourinho gibi büyük bir teknik adamla çalışmanın herkese nasip olmayacağını vurgulayan Mert Hakan, şöyle devam etti:
"Benim için de büyük şans. 2 yıl daha uzattım, Fenerbahçemize hizmet edeceğim, bu benim için çok büyük mutluluk. Kendisiyle takımın iletişimi çok iyi. En gencinden en yaşlısına kadar herkesin ismini bilerek buraya gelmiş, gerçekten bu çok önemli. İletişim kurarken samimiyetini gösteriyor. Komutan olayına gelince o bizim komutanımız, o ne derse onu yapacağız."
Mert Hakan, basına açık antrenmanda orta saha oyuncusu Fred ile yaşadığı diyaloğa ilişkin soruya, "Fred'le olan olay tamamen şaka, ufak bir diyalogdu. Siz de hemen yakalamışsınız, koymuşsunuz. Genel anlamda da sezon içinde takılırız birbirimize." dedi.