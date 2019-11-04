Mert Fırat'ın başrol aldığı Kilit filminde kriz çıktı yollar ayrıldı

Fırat’ın yerine şu günlerde yeni bir oyuncu arandığı için de çekimlerin durduğu öğrenildi. Mert Fırat geçen günlerde set çıkışı görüntülenmiş ve “Kilit filminde polis karakterine hayat veriyorum. Bugün setimizin ilk günü. Filmin devamı da çekilecek” demişti.