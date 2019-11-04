Mert Fırat'ın başrol aldığı Kilit filminde kriz çıktı yollar ayrıldı
Geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan Kilit filminin setinde kriz çıktı, başrol Mert Fırat, kadrodan ayrıldı.
Darktown şirketinin imza attığı Kilit filminin çekimleri, geçtiğimiz günlerde başlamış, polisiye türündeki filmde başrolü Mert Fırat, son olarak “Çarpışma” dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk ile paylaşacaktı.
Celil Nalçakan, Tuğçe Karabacak, Mustafa Alabora ve Asuman Dabak gibi ünlü isimlerin de kadrosunda yer aldığı filmin çekimlerine apar topar ara verildiği ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Adil Oğuz Valizade’nin yönettiği ''Kilit'' dizisinde Mert Fırat’la yolların ayrıldığı öğrenildi. Filmde bir polise hayat veren Mert Fırat’ın beklentinin altında performans sergilediği öne sürüldü.
Fırat’ın yerine şu günlerde yeni bir oyuncu arandığı için de çekimlerin durduğu öğrenildi. Mert Fırat geçen günlerde set çıkışı görüntülenmiş ve “Kilit filminde polis karakterine hayat veriyorum. Bugün setimizin ilk günü. Filmin devamı da çekilecek” demişti.