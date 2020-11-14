Mert Fırat ve İdil Fırat'ın bebekleri dünyaya geldi kızlarının ismini bakın ne koydular
Mert Fırat ile İdil Fırat, dün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin bir kızları olduğu öğrenildi.
İki yıl önce evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin bugün öğleden sonra kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede doğum yapan İdil Fırat ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Pandemi sebebiyle ziyaretçi kabul etmeyen çiftin, mutluluklarını yakınları ve aile bireyleriyle paylaştıkları öğrenildi. Öte yandan çift kızlarına Seyhan Mia ismini verdi.
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İdil Fırat: 1988 senesinde ünlü Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı olarak dünyaya gelen İdil Fırat, 30 yaşında ünlü bir Türk güzelidir.
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Ailesi aracılığıyla sosyete dünyasının tanıdık isimleri arasında dahil olan Fırat, üniversite eğitimini Amerika'da almıştır.
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