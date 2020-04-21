Mert Fırat ve eşi İdil Fırat çiftinden müjdeli haber geldi! Sosyal medyadan duyurdular
Yaklaşık 1,5 sene önce dünyaevine giren Mert Fırat ve İdil Fırat'tan müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini duyuran çift, haberi sevenlerine sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla duyurdular.
2018'in Eylül ayında hayatlarını birleştiren ve görkemli bir düğünle nikahları kıyılan mutlu çift, Mert Fırat ve İdil Fırat'tan müjdeli haber geldi. Bebek beklediklerini duyuran çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmediler.
Mert Fırat ve İdil Fırat, haberi Instagram hesaplarından şu sözlerle paylaştılar: "Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz.
Kalbinden iyilik geçen, iyilikten beslenen, heyecanımızı paylaşan ve güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkürler ve kucak dolusu sevgiler.
Biz bu heyecanı yaşarken kötülüğü mezhep edinmiş kişilerce bilinçli yapılan asılsız karalamalara karşı da yasal süreci başlattığımızı bu vesileyle bildirelim. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu günler dileriz."