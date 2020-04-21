Mert Fırat ve eşi İdil Fırat çiftinden müjdeli haber geldi! Sosyal medyadan duyurdular

Mert Fırat ve İdil Fırat, haberi Instagram hesaplarından şu sözlerle paylaştılar: "Gönül isterdi ki daha sağlıklı ve huzurlu günlerde sevdiklerimize sarılarak müjdeli haberi verelim, fakat bir karantina gününe kısmet oldu. Biz bebek bekliyoruz. Oldukça heyecanlı ve mutluyuz.