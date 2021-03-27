Mert Fırat İdil Fırat'ı defalarca aldattı dendi açıklama geldi skandal iddialar!
Mert Fırat'ın İdil Fırat'ı defalarca aldattığı iddiasına Mert Fırat'tan açıklama geldi. Sosyal medyada anlatılanlar şok etti.
Mert Fırat, dün sosyal medyada çıkan bazı iddialar karşısında suskunluğunu bozdu. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan 40 yaşındaki oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kamuoyunun dikkatine,
Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır.
Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
26.03.2021
Av.Mehmedali Barış Beşli
Neler oldu?: Şimdilerde FOX TV'de Nurgül Yeşilçay ile başrol oynayan Mert Fırat hakkında sosyal medyada dedikodu kazanı fena kaynadı. 2018 yılında İdil Fırat ile evlenen Mert Fırat'ın karısını defalarca kez aldattığı iddia edildi. Sosyal medyada bir kişi magazin sayfasına Mert Fırat'la konuşmalarını yolladı. Daha sonradan konuşmaların kaldırılmasını isteyen kişi, Fırat hakkında akıl almaz iddialarda bulundu.