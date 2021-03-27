Mert Fırat İdil Fırat'ı defalarca aldattı dendi açıklama geldi skandal iddialar!

Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır,

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

26.03.2021

Av.Mehmedali Barış Beşli