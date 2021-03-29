Mert Fırat eşi İdil Fırat'la paylaşım yaptı! 'Çok şükür bulduk birbirimizi'

40 yaşındaki oyuncu şu notu paylaştı: "Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia’nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı."