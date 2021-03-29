Mert Fırat eşi İdil Fırat'la paylaşım yaptı! 'Çok şükür bulduk birbirimizi'
Eşi İdil Fırat'ı aldattığı yönündeki iddialarla gündeme gelen oyuncu Mert Fırat, sosyal medyada eşiyle paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
Sosyetik güzel İdil Fırat'la 2018 yılında evlenen ünlü oyuncu Mert Fırat, eşini defalarca aldattığı yönündeki haberlerle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Fırat, iddialara kulak tıkayarak eşiyle mutluluk pozları verdi.
Mert Fırat, hakkında çıkan aldatma iddiaları için avukatı aracılığıyla bir açıklama yapmıştı. 40 yaşındaki oyuncu, asılsız itham ve saldırılar karşısında hukuki süreci başlattığını duyurdu.
Eşi İdil Fırat'ın doğumgünü vesilesiyle sosyal medyada paylaşım yapan Mert Fırat, aşka geldi. Hafta sonunu ailesiyle geçiren çiftten ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not düştü.
40 yaşındaki oyuncu şu notu paylaştı: "Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia’nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı."