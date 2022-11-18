Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur nispet yaparcasına jartiyerli pozunu paylaştı!
2 Ekim'de nikah masasına oturduğu DJ Mert Aydın ile evliliği 45 gün sürebilen Merve Boluğur, boşanma kararı almıştı. Boluğur, sosyal medya hesabından jartiyerli pozunu paylaşarak adeta nispet yaptı.
Acemi Cadı dizisiyle oyunculuk kariyeri genç yaşta başlayan, sonrasında şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen çift, boşanma kararı aldı.
6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, dün akşam Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararını duyurdu.
Fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.
4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından neredeyse her anını paylaşan Merve Boluğur, boşanma açıklamasının ardından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam etti.