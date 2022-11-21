Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur maneviyata yöneldi dikkat çeken paylaşım!

Eşinin soyadını sildi

6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.