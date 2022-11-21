Mert Aydın'dan boşanan Merve Boluğur maneviyata yöneldi dikkat çeken paylaşım!
Ekim ayında Mert Aydın'la dünya evine giren deneyimli oyuncu Merve Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüş ve boşanma kararı almıştı. Güzel oyuncu kötü giden evliliğinin ardından maneviyata yöneldi. Sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımlar yapmaya başlayan Boluğur, yaşadığı zorluklarla inanç sayesinde başa çıktığını dile getirdi.
Oyunculuğa küçük yaşlarda başlayan isimlerden Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğini göz önünde yaşayan Boluğur, ekim ayının ilk günlerinde boşanma kararı alarak ailesinin evine döndü.
Bu süreçte Instagram hesabından bol bol paylaşım yapan Boluğur, dini içerikli videolar izlemeye başladı.
Eşinin soyadını sildi
6 Kasım'da alyansını çıkartarak babasının evine geri dönen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığını belirterek "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, paylaşımın ardından Instagram hesabındaki "Aydın" soyadını da sildi.
Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Merve Boluğur, dini içerikli videolar izlediği anı paylaştı. Boluğur'un "Arkadaşlar iyi değilim" yazması dikkat çekti.