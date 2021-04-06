Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

Başta fırın açamayınca...: Ekmeklerinin, kızının yanı sıra çevredeki arkadaşları tarafından da beğenilmesi üzerine sipariş almaya başlayan Söğüt, o zamanlar kendi fırınını açma imkanı olmadığı için üretici pazarlarında ürünlerini satmaya başladı.