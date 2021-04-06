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Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

MERSİN'de Şebnem Söğüt (48), kızının sindirim problemi nedeniyle evde kendi ekmeğini üretti. Çevresindekilerin beğenmesiyle ekmeği üretici pazarlarında satan Öğüt, oradan elde ettiği gelirle kendi fırınını açtı.

Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Şebnem Söğüt, 7 yaşındaki kızı Deniz'in henüz 1,5 yaşındayken sindirim sorunu yaşamaya başlayınca ekmeğini yapmaya karar verdi. Çavdar ununun çabuk sindirildiğini ve bunun ekşi maya ile yapıldığı takdirde probiyotik etkisi olduğunu öğrenen Söğüt, evinde doğal ekmekler üretti.

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Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

Başta fırın açamayınca...: Ekmeklerinin, kızının yanı sıra çevredeki arkadaşları tarafından da beğenilmesi üzerine sipariş almaya başlayan Söğüt, o zamanlar kendi fırınını açma imkanı olmadığı için üretici pazarlarında ürünlerini satmaya başladı.

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Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

'Borodinsky' de talep görüyor
Kazandığı paralarla kısa süre önce kendi fırınını açan Söğüt, çavdar ekmeğinin yanı sıra karabuğday ekmeği ve borodinsky olarak bilinen Rus ekmeğini, sağlıklı ve lezzetli ekmek arayan vatandaşlarla buluşturuyor.

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Mersinli anne kızı için yaptı beğenen herkes sıraya girdi! 3 yılda işini kurdu

Haftada 200 ekmek
Kızının sindirim sorunu ile yola çıkıp fırın sahibi olan ve şimdilerde haftada yaklaşık 200 ekmek satan Söğüt, başarı hikayesini anlattı. 

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