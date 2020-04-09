Mersin'in koronavirüs sırrı ne? Türkiye'de en az corona vakası olan il oldu

Corona virüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'a giriş çıkışları durdurdu. Bu 30 büyükşehir içinde koronavirüs vaka sayısı ile İstanbul'da açık ara birinci sıraya otururken, en az corona vakası olan büyükşehir ise Mersin oldu. Mersin'in koronavirüsle mücadelede başarı sırrı ise gelen bu fotoğraflarda saklı.