Mersin'in koronavirüs sırrı ne? Türkiye'de en az corona vakası olan il oldu
MERSİN koronavirüs ile mücadelede 30 büyükşehir içinde en başarılı il oldu. Mersin'in sırrı merak konusu olurken, bunun sebebi gelen fotoğraflarda gizli.
Corona virüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'a giriş çıkışları durdurdu. Bu 30 büyükşehir içinde koronavirüs vaka sayısı ile İstanbul'da açık ara birinci sıraya otururken, en az corona vakası olan büyükşehir ise Mersin oldu. Mersin'in koronavirüsle mücadelede başarı sırrı ise gelen bu fotoğraflarda saklı.
Mersin koronavirüsün en düşük olduğu büyükşehir oldu
Büyükşehirler arasında Mersin vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle öne çıkıyor. Mersin'de şu ana kadar sadece 30 vaka görüldü. Bu vakalar içinde can kaybı ise sadece 1 oldu. Mersin'in en düşük koronavirüs vaka sayısına sahip olmasının sebebi vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasına bağlanıyor.
Her daim kalabalık olan sahip bomboş: Mersin'de, kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil şeridi, vatandaşların 'evde kal' çağrısına uyması sayesinde bomboş kaldı. Yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridinde tek bir insan bile bulunmuyor. Normal günlerde bu sahil şeridi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapıyordu.
Sahil şeridinde yer alan çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları da bomboş.