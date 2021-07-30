Mersin'deki yangında mezarlık yandı! Şehit mezarı ve Türk bayrağı yanmadı

Vatandaşlardan Soner Yeşil, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda şehidin mezarının zarar görmediğini öğrendiğini ve kabri ziyarete gittiğini söyledi. Bölgedeki yangının çeşitli alanlarda hasara neden olduğunu anlatan Yeşil, "Mezarlıklarımız yandı ama şehidimizin mezarı yanmadı. Bayrağımız yanmadı." dedi.