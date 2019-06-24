Mersin'deki tren kazasında dehşet detaylar

Olay yerinde bulunan Ahmet Karadeniz isimli vatandaş, işçileri taşıyan minibüsün tren hattından geçmesiyle çalıştığını belirterek, “O arada sürücü treni görmüyor. Tren yakın olduğu için manyetik alandan dolayı minibüsün motorunu durduruyor. Şoför çalıştırmaya çalışıyor çalışmayınca da kendini minibüsten atıyor. O sırada 6 tarım işçisi de minibüste kalıyor. Şoför araba çalışmayınca sadece kendini kurtarmış” dedi.