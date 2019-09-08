Mersin'de yol süpürme aracındaki tek kadın...60 erkeğin içinde ehliyet aldı..

"Olabilir neden olmasın"

İşe başlama hikayesini anlatan Durmuş, aslında her şeyin bir şaka üzerine geliştiğini anlattı ve "Normalde 1,5 yıllık bir şoförlüğüm vardı. Bina temizlik personeliydim. ‘Ben bu arabaları süremez miyim?’ dedim. Çok sevdiğim ağabeylerim ‘Olabilir, neden olmasın’ dediler. Ben de onların verdiği ilhamla, gittim ehliyetimi aldım, geldim önlerine koydum. Bir şaka ile başladı ama gerçek oldu" diyerek, yol süpürme aracı şoförlüğü macerasının nasıl başladığını anlattı.