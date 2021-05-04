Mersin'de yaşatmak için 6 ekip kuruldu: Meslek hayatımda gördüğüm en ağır vaka
MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 aylık Delal Dugaym'i yaşatabilmek için 6 ekip kuruldu. 4 aylık tedavide sona gelindi.
Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları İdlib'de kurulu kampta yaşayan 6 çocuklu Dugaym ailesi, 1 Ocak'ta sobayı mazotla yakmak istedikleri sırada çadırlarında yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 10 yaşındaki ablası Yasmin'in yaşamını yitirdiği yangında kurtarılan Delal bebek önce bölgedeki sağlık merkezine götürüldü.
Vücudunda derin yanıklar oluşan Delal bebek, Sağlık Bakanlığının girişimiyle önce Hatay'daki İskenderun Devlet Hastanesine ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan Delal'in yüzü, başı, elleri, kolları, ayakları ve bacaklarında üçüncü derece derin yanıklar meydana geldiği tespit edildi.
Yanık Merkezi'nde tedavisine başlanma kararı alınan yaralı bebek için alanında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 6 ekip oluşturuldu.