Mersin'de vahşet! Sağır dilsiz kadının sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, cesedin, Edenur Candan isimli sağır ve dilsiz kadına ait olduğu belirlenirken, kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.