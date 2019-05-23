Mersin'de üstü kirli diye koltuğa oturtulmayan çocuğun görüntüleri olay oldu

Kendisinin ücretsiz taşıdığı öğrencilerinin olduğunu da aktaran Sarı, "Biz yolcunun parası var, yok diye düşünmeyiz. Biz hizmet sağlarız, parası olana da, olmayanda hizmet veririz" diye konuştu.

Konuyu sosyal medyada görünce psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Sarı, "Sosyal medyada paylaşan kişi ne amaçla paylaşmış bilmiyorum. Yapmadığın bir şeyle suçlanırsan tabi ki psikolojin bozulur. Bizimle yolcu arasında çok diyalog geçmez. Müdahil olursak yola dikkatimizi veremeyiz" şeklinde konuştu.



