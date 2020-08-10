Mersin'de tarihi Aşağı Dünya Obruğu keşfedilmeyi bekliyor

Silifke Turizm Derneği Başkanı Ali Küçük, Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun pek bilinen bir yer olmadığını belirterek, "Bu muhteşem obruk aşağı yukarı 70-80 metre derinliğinde, karstik yapıların çökmesi ile oluşmuştur. Etrafında ise Akhayat Harabeleri bulunur. Burası aynı zamanda Karakabaklı Antik Kenti içerisinde bulunuyor. Aşağı Dünya Obruğu içerisinde doğal ve insan eli ile yapılmış mağaralar var. Hemen sağında Roma ve Erken Bizans döneminde yapılmış merdivenlerle de aşağıya iniliyor. Burası aynı zamanda trekking ve yürüyüş rotası içen bulunmaz bir yerdir" dedi.