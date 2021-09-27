BIST 1.389
DOLAR 8,83
EURO 10,34
ALTIN 496,97

Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

MERSİN’de antik liman kenti "Anemurium" da ki kazı çalışmalarında bulunanlar bilim insanlarını heyecanlandırdı ve şaşırttı.

Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

Anamur ilçesinde Akdeniz kenarında yaklaşık 600 dönümlük bir arazide yer alan  Anemurium Antik kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığında birçok farklı disiplin ve üniversitelerden akademisyen ile öğrencilerinden oluşan  ekip tarafından kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürüyor. 

115
Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

 Bu çalışmalar başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Konya Selçuk Üniversitesi, belediyeler ve özel sponsorların desteğiyle yürütülüyor.

215
Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

Çalışmaların başladığı 2016 ile 2018 yılları arasında daha çok yüzey taraması yapılan antik kentte son 4 yılda ise hem kazı hem de konservasyon, restorasyon çalışmalarının yanı sıra su altında da taramalar yapılıyor.

315
Mersin'de kazılarda ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Çok ilginç bir örnek

Hamamlar, kiliseler, palestra, tiyatro, odeion gibi yapıların yanı sıra dünyanın en zengin nekropol (mezarlık) alanına sahip olan antik kentte kazı ekibini de şaşırtan buluntu ortaya çıkartıldı.

415