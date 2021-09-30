Mersin'de kazılarda ortaya çıktı gören şaştı kaldı! Benzersiz bir yapı: Büyük bir değer

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen kazılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece antik çağda Tarsus’ta doğan ve döneminin en ünlü isimlerinden biri olan filozof, şair, matematikçi ve astronom Aratos’un anıt mezarında yapıldı.