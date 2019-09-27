Mersin'de kadın öğretmen darp edildi

Olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten Özçelik, "Sadece benim öğrencilerim değil, tüm öğrenciler olaya şahit oldu, bazıları ağladı. Söz konusu öğrenci ise bir gün öncesinde ders sırasında bağırıyordu, ben de çıkıp sınıfa girmesi için uyardım. Sınıfın kapısını açarak öğrenciyi içeriye soktum. Hepsi bu. Öğrenciyi de velisini de tanımıyorum" diye konuştu.