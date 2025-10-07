BIST 10.735
Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Mersin'den feci bir kaza haberi geldi. Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim: 1

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs şarampole devrildi. 

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim: 2

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

Mersin'de işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Resim: 4
