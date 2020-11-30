Mersin'de ilginç aşk hikayesi: Gönlünü Türk gencine kaptırdı ülkesini terk etti

Şimdi Mezitli ilçesinde mutlu bir birliktelik sürdüren gençler, öykülerini anlattı. “Kamp benim hayatımı değiştirdi” diyen İngilizce Öğretmeni Nuria, “Çalışma kamplarını çok seviyorum. İnternetten araştırdım ve tüm ülkeler içinden Türkiye’yi seçtim, çünkü çok güzel bir ülke olduğunu düşündüm ve çok merak ettim." diyerek anlattı.