Mersin'de ilginç aşk hikayesi: Gönlünü Türk gencine kaptırdı ülkesini terk etti
İSPANYA'da yaşayan genç kadın; kamp için geldiği Mersin’de, gönlünü Türk genci Şahin Yıldırım’a kaptırdı. Birbirlerinin konuştuğu dili bilmeyen ikilinin hikayesi dikkat çekti. Ülkesini terk eden kadın aşkı için Mersin’e yerleşti.
Katalan Nuria Comerma Calatayud, geçen yıl Mezitli Belediyesinin organize ettiği gençlik kampına katılmak üzere İspanya’dan Mersin’e geldi. İlk kez Türkiye’ye gelen, farklı ülkelerden gençlerle birlikte 10 gün Mersin’de kalan ve çeşitli faaliyetlere katılan Nuria, bu sırada merkez ilçe Mezitli Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü sorumlusu 30 yaşındaki Şahin Yıldırım ile tanıştı.
İkisi de dil bilmiyordu: İki genç birbirlerinden çok hoşlandı. Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir dille konuşan Nuria Türkçe, Şahin ise hiç yabancı dil bilmiyordu ama gençler bu kısa sürede birbirlerine aşık oldu.
Ülkesini terk etti: Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle aylarca yüz yüze görüşemeyen, telefonla her gün iletişim kuran gençlerin hasreti giderek büyüdü. Nuria, sonunda ayrılığa daha fazla dayanamayarak 3 ay önce ülkesini terk edip Mersin’e yerleşti.
Şimdi Mezitli ilçesinde mutlu bir birliktelik sürdüren gençler, öykülerini anlattı. “Kamp benim hayatımı değiştirdi” diyen İngilizce Öğretmeni Nuria, “Çalışma kamplarını çok seviyorum. İnternetten araştırdım ve tüm ülkeler içinden Türkiye’yi seçtim, çünkü çok güzel bir ülke olduğunu düşündüm ve çok merak ettim." diyerek anlattı.