Mersin'de fren yerine gaza basan sürücü evin salonuna girdi
İhlas Haber Ajansı
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kontrolden çıkıp evin duvarını yıkarak salona girdi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, evde de zarar meydana geldi.
MERSİN'de bir sürücü, fren yerine gaza basınca eve girdi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, şans eseri evde yaşayan bir kişi hafif yaralandı.
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 128. Cadde üzerinde meydana gelen olayda; Murat Yılmaz yönetimindeki 33 AAT 194 plakalı araç, cadde üzerinde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına girdi.
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Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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Şans eseri olayda sürücü yara almazken, evde yaşayan yabancı uyruklu Ammar Muhammed isimli bir kişi de hafif yaralandı.
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