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Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

MERSİN'de önceki gün eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledilen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı. Genç kızın en yakınındaki ismin anlattıkları dehşete düşürdü.

Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

 Mersin'de önceki gün eski nişanlısı tarafından sokak ortasında 11 kurşunla katledilen 24 yaşındaki Raziye Oskay'ın yıllardır ölümden kaçtığı ortaya çıktı. Sabah'a konuşan Raziye'nin avukat kuzeni Meftun Uludoğan, katilin, genç kızın hayatını kâbusa çevirdiğini, sonunda bu kâbusun ölümle bittiğini söyledi.

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Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

Raziye'nin avukat olan kuzeni Meftun Uludoğan, zanlının liseden beri saplantılı şekilde Raziye'nin peşini bırakmadığını, belki düzelir diyerek Raziye'nin geçen yıl nişanlanmayı kabul ettiğini ancak 6 ay sonra nişanı attığını, aylarca İstanbul'da kaldığını ve buradaki adresinin de deşifre olmasıyla tekrar Mersin'e döndüğünü ifade etti.

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Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

Uludoğan, "Ne yaptıysa katilinden kaçamadı. Hayatına mal oldu. Bu adam en ağır şekilde cezalandırılsın" dedi.

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Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

Mersin Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Barış Can U., işe gitmek için evden çıkan eski nişanlısı Raziye Oskay'ın yolunu kesti. Tabancasını çeken eski nişanlı Barış Can U., Raziye Oskay'a peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı.

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