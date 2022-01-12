Mersin'de eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Raziye'nin kuzeni konuştu dehşete düşüren detaylar

Raziye'nin avukat olan kuzeni Meftun Uludoğan, zanlının liseden beri saplantılı şekilde Raziye'nin peşini bırakmadığını, belki düzelir diyerek Raziye'nin geçen yıl nişanlanmayı kabul ettiğini ancak 6 ay sonra nişanı attığını, aylarca İstanbul'da kaldığını ve buradaki adresinin de deşifre olmasıyla tekrar Mersin'e döndüğünü ifade etti.