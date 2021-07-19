Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açıldı! 10 kişi yaralandı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sokakta yapılan bir düğün töreninde kimliği belirlenemeyen bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği biri çocuk 10 kişi yaraladı.