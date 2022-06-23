Mersin'de cesedi bulunan adamın katili öyle biri çıktı ki...

Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.