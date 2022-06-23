Mersin'de cesedi bulunan adamın katili öyle biri çıktı ki...
MERSİN'de kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in katili, ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonrası bulundu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü ortadan kaybolan ve kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni evinden 25 kilometre uzakta bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in katili bulundu.
Mahmut Saat'in cinayete kurban gitmesinin ardından yürütülen çalışmada kandilin cenaze törenine gitmeyen yan komşusu olduğu ve cinayetin aile fertleri tarafından gizlendiği ortaya çıktı.
Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı.
Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.